Jean-Christophe Rufin tutoie la montagne

Il l’aime habitée par les vivants et le prouve dans un roman, « Les Flammes de Pierre », comme dans des entretiens, « Montagnes humaines ». Lisez le premier chapitre.

Deux livres de Jean-Christophe Rufin paraissent simultanément : ses lectrices et lecteurs se réjouissent. Quoique… Sans vouloir à tout prix gâcher le plaisir, il convient malgré tout de modérer un enthousiasme anticipé. Montagnes humaines, des entretiens avec Fabrice Lardreau complétés d’une anthologie de textes liés à cet environnement, et Les Flammes de Pierre, un roman dans lequel l’alpinisme occupe une belle place, ne sont pas des sommets dans une œuvre qui a déjà abordé des reliefs beaucoup plus impressionnants.