Le Sporting Charleroi écope d’une amende de 3.000 euros pour usage de matériel pyrotechnique

Le délégué du match présent au Stade du Pays de Charleroi le 26 septembre a prouvé, à l’aide de matériel photographique, qu’avant même le coup d’envoi, des fans du Sporting de Charleroi ont allumé des fusées éclairantes. Celles-ci étaient déjà éteintes lorsque le match contre le «Malinwa» a débuté. Il n’y a donc eu aucun impact sur le déroulement du match.

Au nom du Sporting Charleroi, le directeur général Pierre-Yves Hendrickx a regretté l’incident, mais a affirmé qu’une sanction n’entraînerait pas de changement de comportement. Un club n’est plus autorisé à effectuer des fouilles. De plus, la relation avec les fans est tendue, dit Hendrickx. Selon lui, les pompiers et les stewards n’osent plus intervenir dans les tribunes, et les supporters rendent l’identification impossible avec les masques. «Il doit y avoir une solution équilibrée».