Au rayon jeunesse, les perles sont de La Partie

Finalement, la littérature jeunesse n’est pas bien différente de la perliculture, cette activité qui consiste à élever des huîtres perlières. On n’y greffe pas des mollusques mais des livres. On n’y manipule pas de la nacre mais des univers graphiques et des récits épiques. Pourtant, le résultat est le même : à la fin, avec un peu de chance, on brandit des perles qui échoueront dans des mains comblées. Nouvelle maison d’édition née cette année en France, La Partie est de ces éleveurs particulièrement doués pour extraire des gemmes de ce vaste océan qu’est la littérature de jeunesse.