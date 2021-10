En selle avec les coureurs d’Intermarché – Wanty-Gobert pour le «fan day» de l’équipe

Tu rêves de rouler avec des coureurs pros ? Tu tremblotes à l’idée de prendre leur roue, de suer dans leur sillage, de trimer grande plaque avec Loïc Vliegen, Jan Bakelants ou Rein Taaramäe ? Ou, sportif plutôt posé dans l’admiration de l’effort, tu entends chasser l’autographe en famille, initier tes enfants au cyclo-cross, visiter le bus de l’équipe et affiner tes connaissances en mécanique ? Plus d’espace pour la moindre once d’hésitation, quoi qu’il en soit. Ce dimanche, sur la Grand-Place de Binche, l’équipe WorldTour Intermarché – Wanty-Gobert organise son « fan day ».

Une pratique assez courante dans le monde du football, nettement moins en cyclisme, si ce n’est pour l’équipe wallonne qui en est à son quatrième « bike day ». C’est d’ailleurs la seule à tenir pareille échéance festive et permettre aux amateurs et fans de cyclisme de s’immerger dans le quotidien d’un cycliste pro. De découvrir, en somme, non pas l’envers mais plutôt la suite du décor, les coulisses d’une équipe qui évolue dans la plus haute des catégories et a gagné sur le Giro et la Vuelta cette année. Le tout dans un véritable village festif consacré au team.