Clap de fin pour le coureur Pieter Vanspeybrouck, qui devient directeur sportif

Vanspeybrouck, 34 ans, qui était le capitaine de route de l’équipe ces dernières années, deviendra directeur sportif de l’équipe wallonne du WorldTour.

« Je cours avec beaucoup de passion et je n’avais pas encore fait de plans concrets pour la suite de ma carrière », a déclaré le Flandrien dans une réaction. « La direction a vu en moi un futur directeur sportif et j’ai rapidement été enthousiaste pour saisir cette opportunité à deux mains. Contribuer aux bonnes performances de l’équipe est ce qui m’a apporté tant de satisfaction ces dernières années. En fait, toute ma carrière me rend heureux. Ce dimanche, je me tiendrai donc sur la ligne de départ à Drenthe la tête haute, un sentiment de fierté qui ira probablement de pair avec la nostalgie. »