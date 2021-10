Alexandre Labruffe, J.K. Rowling, Émile Bravo... Les Livres du Soir en bref

Par P.My, C.Ma., Da.Cv. et J.-C. V.

Wonder Landes **

Alexandre Labruffe

Le frère de l’auteur-narrateur a disparu. On ne le retrouvera que pour l’accuser de forfaits graves. Il a toujours été hors sol. A ce point, personne ne s’y attendait. C’est une explosion qui remet en question toutes les certitudes du passé, les rares points d’appui du présent et même les perspectives d’avenir. Dans un mélange de panique et d’humour, le récit déboule comme un ouragan dévastateur.

Gallimard, Verticales, 288 p., 19 €, ebook 13,99 €