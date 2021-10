Jannik Sinner, une classe au-dessus d’Arthur Rinderknech, rejoint Lloyd Harris en demies de l’ATP d’Anvers

Jannik Sinner possède un talent particulier et il en a encore fait l’étalage vendredi à la Lotto Arena d’Anvers. L’Italien, 20 ans mais déjà 13e mondial, s’est qualifié pour les demi-finales de l’European Open à la faveur d’une victoire en deux sets – 6-4, 6-2 – contre le Français Arthur Rinderknech (ATP 65).

C’est en qualité de révélation française de la saison que Rinderknech, 26 ans, se présentait en quarts de finale. Encore 175e mondial il y a un an, et dès lors plus souvent actif sur le circuit Challenger, le Français était face à une montagne pour son 6e quart de finale sur le circuit principal.

Malgré tout mis en difficultés par la constance du Français, Sinner a dû sauver deux balles de break à 5-4 avant d’empocher la manche. Levant le poing au terme d’un jeu aussi âpre que décisif, l’Italien a ensuite mis la main sur le match.