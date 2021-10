Jaroslaw Kaczynski, l’homme qui gouverne la Pologne dans l’ombre

Il gouverne le pays en coulisses depuis six ans depuis son simple fauteuil de député : qui est Jaroslaw Kaczynski, l’homme fort à la tête du parti national-conservateur Droit et Justice en Pologne, et à quoi ambitionne-t-il ?

De militant démocrate sous le communisme à dirigeant à tendance autocratique. Tel est le parcours politique en contraste qu’on attribue à Jaroslaw Kaczynski, l’homme fort de la Pologne. Et pour cause : plus de trente ans après avoir rejoint les rangs de Solidarnosc (Solidarité), le syndicat ouvrier ayant précipité la chute du bloc de l’Est, celui qui préside le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) s’est engagé dans un conflit de taille avec l’Union européenne, sur fond d’atteintes répétées à l’État de droit.