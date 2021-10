Coronavirus: Frank Vandenbroucke plaide pour une culture du port du masque

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a plaidé vendredi en faveur d’une culture généralisée du port du masque buccal afin de mieux protéger les plus faibles non seulement contre la covid-19 mais aussi contre d’autres maladies comme la grippe.

Lors du dernier comité de concertation, un « équilibre politique », selon les mots du ministre, a été trouvé entre la Flandre d’une part et Bruxelles et la Wallonie d’autre part sur le port du masque. Un « socle fédéral » impose le masque dans un nombre très réduit de circonstances, par exemple dans les transports en commun. Libre aux Régions ensuite de compléter la mesure, ce qu’ont fait Bruxelles et la Wallonie.

Une quatrième vague ?

A l’heure où il est question d’une quatrième vague de la pandémie en Belgique et où la grippe saisonnière se réveille, le ministre a insisté sur l’importance du masque buccal. « J’ai le sentiment qu’il faut quand même rappeler l’importance du port du masque sans que cela implique une obligation », a expliqué M. Vandenbroucke en commission de la Chambre. « Ne faudrait-il pas développer une politique dans laquelle le port du masque est une partie importante de la prévention au quotidien ? »