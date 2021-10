Halloween, le retour de la vie et de l’argent

Depuis une dizaine d’années, la fête des citrouilles et des zombies prend du galon chez nous. Elle marque même en ce moment un renouveau, certes éphémère et ciblé, des liens sociaux et de la consommation.

Des sorcières, des chauves-souris, des squelettes et des citrouilles dansent au plafond. Les murs, eux, sont bardés de grandes bâches orange et le sol est recouvert de noir, tout comme les longues rangées de tables. Le gymnase de l’école communale du Centre à Uccle est fin prêt pour accueillir les enfants et leurs parents ce vendredi soir pour la fête d’Halloween, première festivité de cet établissement maternel et primaire depuis la pandémie de covid. L’événement programmé depuis une vingtaine d’années était passé aux oubliettes l’an dernier. Ce 22 octobre, le revoilà, avec le Covid Safe Ticket et le masque de rigueur. Mais aussi et surtout les rires, les jeux et la résurrection des liens sociaux. « La convivialité et la proximité, éléments forts de notre école, ont particulièrement manqué à notre communauté », commente Dominique Verlinden, le directeur en plein derniers préparatifs des réjouissances horrifiques.