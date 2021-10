L’accessoiriste Hélène Jouet: «Même pour le verre cassé, on prend des précautions»

Une balle à blanc peut-elle tuer ? Pour être plus exact, il convient tout d’abord de parler de cartouche à blanc, puisque la principale caractéristique de cette munition est qu’elle ne comporte pas de projectile. Elle contient juste de la poudre, éventuellement en moindre quantité, et se présente dans un étui spécifique permettant de l’identifier, fermé par un rembourrage de papier ou de cire. Un tir à blanc peut néanmoins causer des dégâts. Et oui, même tuer, dans la mesure où il génère une onde de choc, s’il est effectué à très courte portée ou à bout touchant. C’est ce qui est arrivé à l’acteur Jon-Erik Hexum en 1984.