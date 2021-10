Publics scolaires et spectateurs avec CST: comment les concilier?

Dans nos éditions du 19 octobre, nous posions la question des publics scolaires présents au théâtre en soirée : peut-on mêler des groupes de jeunes, masqués et non-vaccinés, à des spectateurs soumis au Covid-Safe Ticket (CST) et non-masqués ? A la Fédération des Employeurs des Arts de la Scène (FEAS), Françoise Havelange nous apporte une partie de la réponse : « Oui, on peut accueillir des groupes scolaires dans des représentations tout public, quel que soit l’âge des élèves, dès lors qu’il s’agit d’un groupe scolaire, sans CST et avec masque à partir de 12 ans, pour autant que ledit groupe reste « en bulle ». Autrement dit, il est possible de mêler les deux types de public à condition qu’ils soient physiquement séparés dans la salle. Mais cela ne vaut, pour l’instant, que pour la Région de Bruxelles, la Wallonie n’appliquant pas encore ce protocole.