Frank Vandenbroucke: «Je suis pour le Covid Safe Ticket en entreprise»

Les vice-Premiers socialistes louent la Sécu, relancent les débats sur la vaccination obligatoire (Dermagne est pour) et sur le Covid Safe Ticket… dans les centres commerciaux et les entreprises (Vandenbroucke y va). Echanges avec divergences.

Entre les 175 ans de la fondation du parti libéral belge – les bleus avaient rendez-vous au Heysel : lire nos précédentes éditions – et les 75 ans de la sécurité sociale, célébrés dans les locaux de l’ONSS, gare du Midi, vendredi était jour de fêtes, à droite, à gauche, si l’on peut dire. Pour le coup, et en ce qui concerne la Sécu, Pierre-Yves Dermagne (PS), vice-Premier, ministre de l’Economie et du Travail, Frank Vandenbroucke (Vooruit), vice-Premier, ministre de la Santé, et David Clarinval (MR), ministre des Classes moyennes, ont rivalisé de louanges pour le système qui a tenu le pays debout socialement et économiquement, sous l’emprise du covid. Dans le même temps, Koen Snyders, administrateur général de l’ONSS, a donné le coup d’envoi d’une campagne en l’honneur de la Sécu, un « parapluie », pour s’abriter par gros temps. Chômage temporaire et droit passerelle, entre autres mécanismes, ont sauvé la mise, relativement.