Samuel Bastien: «Maintenant, il faut des points»

C’est vendredi en début de soirée, après le briefing et l’entraînement dispensé sur le coup de 15h30 par Luka Elsner, qu’Arnaud Bodart et ses équipiers ont quitté l’Académie pour rejoindre un hôtel de la région brugeoise. Et pour peaufiner la préparation à cet affrontement avec une équipe du Cercle qui leur réussit plutôt bien, les Rouches restant sur une série de 14 matches sans défaite face à leur adversaire du jour. « Les statistiques plaident certes en notre faveur », indique Samuel Bastien, « mais n’importe où on se déplace, l’adversaire se donne toujours à fond. Mais dans la situation qui est la nôtre, on n’a pas le choix. Seul un succès peut être envisagé ».