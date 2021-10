Cécile de France: «À mes débuts, on s’est moqué de moi parce que j’étais Belge»

Dans Illusions perdues, le réalisateur français Xavier Giannoli adapte Balzac au cinéma pour raconter les rêves déchus, l’amour, les dérives de la société et du pouvoir à travers l’histoire de Lucien de Rubempré, ce jeune poète qui quitte sa province natale pour rejoindre Paris et y accomplir ses rêves. Un pari risqué mais relevé haut la main.

Dans cette passionnante relecture d’un classique de la littérature, Cécile de France est Louise de Bargeton, une aristocrate provinciale, mécène, protectrice et grand amour de Lucien de Rubempré. Un rôle que l’actrice belge, révélée notamment par L’Auberge espagnole, aujourd’hui installée en France et de plus en plus demandée à l’international (elle apparaît dans The French Dispatch de Wes Anderson après notamment The Young Pope et The New Pope de Paolo Sorrentino), a accueilli avec joie et une confiance aveugle.