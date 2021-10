Déception pour Nafi Thiam: la championne olympique de l’heptathlon n’a pas été retenue pour le titre d’Athlète mondiale féminine de l’année

Assez étonnament, Nafi Thiam, championne olympique de l’heptathlon et d’Europe en salle du pentathlon qui a obtenu ce prix en 2017, n’a pas été retenue. Yulimar Rojas est la dernière gagnante en 2020. La lauréate 2021 sera connue en décembre à l’occasion du gala des World Athletics Awards.

Les cinq finalistes seront connues à l’issue d’un vote effectué par le Conseil de la fédération internationale (qui compte pour 50 %), la Famille de World Athlteics (25 %) et le public (25 %). Celui-ci peut voter en ligne via les plateformes de médias sociaux de World Athletics (Facebook, Twitter et Instagram): un «like» sur Facebook et Instagram ou un retweet sur Twitter comptera pour un vote. Le vote s’achèvera le 6 novembre à minuit.