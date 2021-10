Seraing-Charleroi: le match reprend après une interruption pour des jets de projectiles (0-3, direct)

Pour cette rencontre, Edward Still sera privé de Willems, Nkuba et Descotte, tous trois blessés, mais également de Ozornwafor, malade. À noter que Fall, Lokembo, Boukamir et Benchaib n’ont pas non plus été retenus par le coach carolo. Jordi Condom, pour sa part, devra se passer des services de Sanogo.

Les compositions d’équipes

RFC Seraing : Dietsch, Mansoni, Nadrani, Boulenger, Poaty, Jallow, Cissé, Kilota, Bernier, Maziz, Mikautadze.

Sporting Charleroi : Koffi, Tchatchoua, Van Cleemput, Andreou, Knezevic, Kayembe, Morioka, Ilaimaharitra, Zorgane, Gholizadeh, Nicholson.

La rencontre en live

Les statistiques du match