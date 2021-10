Le club anglais d’Arsenal recrute… un enfant de quatre ans pour son centre de formation! (vidéos)

Une nouvelle preuve que, en football, la course à la signature de joueurs prometteurs commence de plus en plus tôt…

Dans le monde impitoyable et souvent sans règle du football de haut niveau, la lutte fait rage pour signer des joueurs qui feront les beaux jours du club dans les années à venir. Arsenal, emblématique club de Premier League, vient à nouveau de le prouver en recrutant… un enfant de quatre ans !

Le nom de Zayn Ali Salman ne vous dit certainement rien, mais il pourrait bien être sur toutes les lèvres des amateurs de football dans les années à venir. Du « haut » de ses quatre ans, le jeune garçon fait l’objet d’un reportage de la BBC, pour une raison très simple : il est le plus jeune joueur jamais recruté par le club d’Arsenal !

Alors qu’il est encore à la crèche, l’enfant montre déjà d’incroyables capacités balle au pied, comme l’explique Austin Schofield, son formateur à la First Touch Academy. « Il était au-dessus de tous les enfants de son âge. Il était bien plus rapide, était meilleur dribbleur et avec déjà une très bonne frappe de balle. »

Des capacités qui ont très vite attiré les convoitises de plusieurs grandes écuries européennes. Et ce sont les Gunners qui ont frappé les premiers. Pour le plus grand bonheur de Zayn Ali Salman, fan du blason au canon.

Toutefois, pour son papa, ce n’est pas une grande surprise. Selon lui, le petit garçon déjà suivi par plus de 8.000 personnes sur les réseaux sociaux étonne tout le monde depuis… le jour de sa naissance ! « Quand il est né, l’infirmière l’a mis sur le ventre. Il a alors levé la tête et s’est mis à regarder tout autour de lui. Ça a choqué les personnes présentes ce jour-là. Déjà à ce moment-là, on pouvait voir qu’il n’était pas comme les autres enfants ! »