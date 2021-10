Patrice Evra révèle avoir été agressé sexuellement pendant son adolescence L’ancien international français a décidé de témoigner au sujet des agressions sexuelles dont il a été victime durant son adolescence afin d’aider « les autres enfants ».

Photonews

Par la rédaction Publié le 22/10/2021 à 21:16 Temps de lecture: 3 min

Patrice Evra a attendu de longues années pour se livrer sur une période difficile de sa vie. A la retraite depuis deux ans et aujourd’hui âgé de 40 ans, l’ancien international français sort son autobiographie « I love this game » et, en marge de cette parution, fait une révélation glaçante sur son passé : il a été victime d’agressions sexuelles durant son adolescence. Alors âgé de 13 ans, Evra passait trois nuits par semaine chez l’un de ses professeurs afin d’éviter de faire de trop nombreux allers-retours entre sa commune et son établissement scolaire. « Le professeur principal, croyant que j’étais endormi, mettait les mains sous mon dessus de lit et essayait de me toucher », raconte l’ancien latéral de Manchester United dans son livre. « Je savais que ce qu’il faisait était mal et j’ai essayé de le repousser et de le frapper. J’étais costaud mais j’avais peur aussi, même si je ne pouvais pas lui montrer que j’avais peur de lui. Cela durait 10 ou 15 minutes, comme une bagarre. Il ne blaguait pas et faisait tout pour enlever mon pantalon. Aucun mot était prononcé dans le noir mais il se touchait et était sexuellement excité. La dernière nuit chez lui, quand il savait que j’allais rentrer chez moi, il a fini par réussir. Il a mis mon pénis dans sa bouche. »

Ces agressions sexuelles, Evra n’en a parlé que très récemment à sa mère. « J’avais trop honte pour parler à ma mère et je ne savais pas si quelqu’un d’autre me croirait », confie-t-il au quotidien britannique The Times. « Bien sûr elle était dévastée, c’était un moment compliqué pour moi. Je dois encore le dire à quelques-uns de mes frères et sœurs et à quelques amis proches. […] Je ne veux pas que les gens aient pitié. C’est une situation difficile. Une mère ne s’attend pas à entendre cela de son propre enfant. Elle sentait que quelque chose n’allait pas et m’avait demandé pourquoi je ne voulais pas dormir dans la maison du professeur. Ce n’est que maintenant que j’ai 40 ans que je lui ai dit. Ce fut un grand choc pour elle. Beaucoup de colère. Elle a dit qu’elle était désolée, de ne pas mettre ça dans le livre, que c’était privé. »