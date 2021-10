Pluie de fumigènes et filets troués: le match Saint-Etienne – Angers retardé suite à la grogne des supporters stéphanois (vidéo)

À force de gronder, la colère a fini par éclater du côté des supporters de Saint-Etienne. Ce vendredi soir à l’occasion de la réception d’Angers, les fans stéphanois ont signifié tout leur mécontentement à l’égard de la direction du club, actuellement lanterne rouge du championnat français. À tel point que le coup d’envoi de la rencontre a été retardé.

Dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard, des banderoles ont été déployées où l’on pouvait lire « On a assez discuté. Vous nous faites craquer ». Et pour illustrer ces propos, les supporters ont fait craquer plusieurs dizaines de fumigènes, certains atterrissant sur la pelouse. Les forces de l’ordre sont montées sur la pelouse afin de limiter les débordements. L’arbitre de la rencontre a quant à lui estimé que la sécurité n’était pas assurée et a préféré renvoyer les joueurs, qui venaient de s’échauffer. Autre raison du report du coup d’envoi : il s’avère que les deux filets ont été troués.