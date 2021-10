Le sommet européen veut bétonner le contrôle de ses frontières extérieures

Cinq heures pour l’un. Une vingtaine de minutes pour l’autre. Voilà le bilan horaire des deux faits marquants du second jour du sommet européen, tenu ces jeudi et vendredi à Bruxelles. De façon inattendue, pas moins de cinq heures ont été consacrées par les dirigeants européens au brûlant dossier de l’immigration. Un temps beaucoup plus modeste a permis aux « chefs » de saluer sobrement le dernier sommet pour deux d’entre eux : le Premier ministre suédois Stefan Löfven après sept ans au pouvoir et, surtout, la championne Angela Merkel, 107 sommets au compteur. La chancelière allemande, réputée « prestataire de solutions », devrait avoir quitté le pouvoir d’ici au prochain Conseil européen, mi-décembre. Elle laisse l’Europe face à d’immenses défis… et foires d’empoigne – on épinglera le bouleversement de la transition verte et les dissensions sur l’Etat de droit et les « valeurs »…