Les libéraux veulent être la première famille politique du pays en 2024

Georges-Louis Bouchez et Egbert Lachaert, MR et VLD, se sont rassemblés ce vendredi au Heysel pour fêter les 175 ans de la création du parti libéral belge.

Le MR et l’Open Vld se sont fixé l’ambition de faire des libéraux la première famille politique du pays lors des prochaines élections, ont proclamé vendredi les présidents des deux partis, Georges-Louis Bouchez et Egbert Lachaert, à l’occasion d’un congrès commun organisé en l’honneur des 175 ans du parti libéral.

La manifestation avait un tour très européen avec la présence de plusieurs personnalités libérales issues d’autres pays, dont les Premiers ministres néerlandais, luxembourgeois et estonien Mark Rutte, Xavier Bettel et Kaja Kallas, ainsi que le président du Conseil européen, Charles Michel.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo était également de la partie. Il a vanté la prospérité de la Belgique et les libertés individuelles qui y prévalent, fruit du libéralisme selon lui, et s’est élevé contre les « conservateurs » de gauche et de droite qui tentent de dresser les gens les uns contre les autres. « Ce n’est pas la société pour laquelle on s’est battu pendant 175 ans », a-t-il lancé.