Seraing – SC Charleroi interrompu dix minutes après des jets de projectiles des supporters des Métallos

La rencontre entre Seraing et le Sporting de Charleroi a été temporairement interrompue en seconde période, alors que les Zèbres menaient 0-3. La raison : des jets de bière des supporters sérésiens en direction du banc carolo.

Cela a commencé à la 51e minute lorsque Morioka a planté le but du 0-3. Edward Still et son banc se sont retrouvés aspergé de bière. L’arbitre demande alors l’intervention du speaker du stade afin de calmer les supporters. Dix minutes plus tard tandis que deux changements côté carolo se préparaient, une nouvelle salve de bière et autres projectiles se sont abattus sur le bord du terrain, touchant notamment le quatrième arbitre. L’arbitre principal Wesli De Cremer applique alors le règlement à la lettre et renvoie les deux équipes aux vestiaires pour dix minutes, le temps que le calme revienne.