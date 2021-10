Reprise de la grève de la faim à l’église du Béguinage par une femme sans-papiers

Une occupante de l’église du Béguinage, située dans le centre de Bruxelles, a recommencé mercredi une grève de la faim après avoir eu connaissance par son avocate d’une note interne de l’Office des Étrangers portant à croire que sa demande de régularisation va être refusée, a annoncé vendredi soir l’Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR).

Nezha est arrivée en Belgique en 2009. « Elle avait une carte de séjour européenne valide et un contrat de travail. Après plusieurs mois d’attente, elle s’est vu refuser le permis de travail et s’est retrouvée en situation irrégulière sur le territoire. Elle bénéficie d’un réseau social important dans le pays, et est engagée dans de multiples activités de bénévolat et des promesses d’embauche incontestables », selon Cécile de Blic, la coordinatrice bénévole pour les grévistes du Béguinage.