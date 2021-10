balanceTonBar: plus que la libération de la parole, c’est la libération de l’écoute

Les femmes n’ont pas attendu 2021 pour évoquer les agressions dont elles sont les cibles. Mais les conséquences et les retombées de leur parole semblent aujourd’hui plus rapides et plus nettes.

De témoignages sur Instagram à la création d’une ASBL, il n’aura pas fallu plus de dix jours au mouvement #balanceTonBar pour faire réagir le monde médiatique et provoquer une réponse politique. Si les femmes n’ont pas attendu 2021 pour évoquer les agressions dont elles sont les cibles – tant dans les lieux publics que dans les lieux de fête –, les conséquences et les retombées des dénonciations semblent aujourd’hui plus nettes. Pourquoi maintenant ? Assiste-t-on à une énième « libération de la parole » des victimes ? C’est un peu plus nuancé et multifactoriel que cela si l’on se penche sur la séquence initiée par les accusations contre les deux bars ixellois et si l’on en croit les expertes interrogées.