On ne peut plus ne pas entendre, on nous force à écouter. » Cette remarque d’une des expertes interrogées lors de notre enquête résume parfaitement « le » moment. Les violences faites aux femmes, en particulier les violences sexuelles, ne sont pas une nouveauté, un phénomène qu’on viendrait de découvrir ou un avatar du temps présent. Cela aura pris 50 ans depuis les années 70 pour que la société d’abord, le monde politique et la justice ensuite s’y intéressent, en reconnaissent la réalité, en mesurent l’envergure pour finalement s’en emparer.