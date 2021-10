Anvers sous le charme de Lloyd Harris… Malisse

L’histoire d’amour est même totale pour Lloyd Harris (32e mondial à 24 ans), protégé et… compagnon de double de Xavier Malisse dont la popularité rejaillit sur son joueur, mais pas que. « Je vous avoue que j’avais un peu les pieds de plomb au moment de faire mes valises d’Indian Wells à ici », lance le nouveau chevelu de l’ATP. « J’étais un peu trop dans le rush… Mais une fois arrivé, tout s’est mis en place de manière agréable et je prends beaucoup de plaisir à jouer, ici. Il y a aussi cette connexion avec le public quand j’évolue avec Xavier. Tout ce soutien, c’est très fun. Je parle aussi afrikaans, qui est très proche du flamand, alors oui, c’est spécial. Je suis aussi, ici, avec Anthony, le coach de mes débuts, quand Xavier et moi avons envie de blaguer sur lui, on se parle en néerlandais, c’est très drôle ! Par contre mon français, c’est zéro, désolé (il rit). Bref, je m’amuse et j’ai remarqué que lorsque j’étais bien dans ma tête, j’étais bien dans mon tennis ! »