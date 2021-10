En pleine séance d’essais libres, Verstappen fait un doigt d’honneur à Hamilton (photo)

La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix des Etats-Unis a tourné au vinaigre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, les deux candidats au titre de champion du monde. Le Britannique et le Néerlandais se sont retrouvés côte à côte dans le virage 1. Une situation qui a eu le don d’agacer le second.

Verstappen s’est alors fendu d’un «stupide idiot» à la radio avant d’adresser un doigt d’honneur en direction d’Hamilton.