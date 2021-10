Depuis l’annonce du Covid Safe Ticket, quatre fois plus d’inscrits à la vaccination en Wallonie

Elle se dit « contente » de voir l’augmentation des inscriptions des personnes pour la première dose. « Avant que l’on annonce notre intention d’adopter le CST, aux alentours du 20 septembre, on avait à peu près 600 personnes par jour qui étaient primo-vaccinées. On est ensuite passé en moyenne à 1.200 par jour. Et depuis l’annonce de la mise en place imminente du CST, on est quasi à 2.600-2.700 personnes par jour. »

La Wallonie vient d’ailleurs de franchir le cap symbolique des 70 % de sa population ayant reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19 (et 82 % des adultes).