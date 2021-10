Accord sectoriel trouvé dans l'industrie alimentaire, annonce la CSC

Les négociations "difficiles et éprouvantes" ont abouti à une augmentation salariale de 7 centimes minimum par heure au 1er janvier 2022, en plus de l'indexation de ±2,73%. L'accord prévoit également des chèques de consommation de 150 euros minimum et une prime brute unique de 150 euros en janvier.

Un meilleur remboursement des frais de transport et de garde d'enfants, une augmentation des jours de fin de carrière et davantage de formations font également partie des avancées obtenues par les syndicats.