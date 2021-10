Cristiano Ronaldo envoie un message à ses détracteurs: «Continuez, je vais encore fermer des bouches» (vidéo)

Cristiano Ronaldo s’est montré une fois de plus décisif pour Manchester United en Ligue des champions. Avec un but de dernière minute, il a donné les trois points à son équipe face à l’Atalanta. Critiqué pour son implication, CR7 a tenu à répondre à ses détracteurs dans un entretien accord à Sky Sports : « La critique fait toujours partie du jeu. Je ne m’inquiète pas pour ça. Et je vois ça même comme une bonne chose pour être honnête. S’ils s’inquiètent pour moi ou s’ils parlent de moi, c’est parce qu’ils connaissent mon potentiel et ma valeur dans le football ».

« Je sais quand l’équipe a besoin de mon aide défensivement. Mais mon rôle dans le club est de gagner, d’aider l’équipe à le faire et à marquer des buts. L’aspect défensif fait partie aussi de mon travail. Les gens qui ne veulent pas voir ça, c’est parce qu’ils ne m’aiment pas mais pour être honnête j’ai 36 ans, je gagne tout donc vais-je m’inquiéter pour les gens qui disent du mal de moi ? Je dors bien la nuit. Je me couche avec la conscience tranquille. Continuez comme ça, parce que je vais encore fermer des bouches et gagner des choses », a ajouté Ronaldo.