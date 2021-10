Cercle-Standard: Arnaud Bodart garde les Liégeois en vie, Mehdi Carcela fait son entrée sur le terrain (1-1, direct)

Ce n’est que la deuxième de Luka Elsner à la tête du matricule 16, mais le Standard de Liège est déjà au pied du mur. Avec quatorze points en onze rencontres, le club de Bruno Venanzi est bien à la peine au classement de Jupiler Pro League, pointant à la treizième place du championnat. En cas de défaite ce week-end, les Liégeois pourraient même être dépassés par Zulte Waregem, qui évoluera à Malines un peu plus tard dans la journée (18h30).

Toutefois, le coach slovène déplore plusieurs absents dans son effectif, et pas des moindres. En effet, Selim Amallah, Kostas Laifis et Gojko Cimirot sont blessés et donc indisponibles pour cette joute…