Bénédicte Linard (Ecolo): «Un tiers de jeunes vaccinés à Bruxelles, ce n’est pas grave!»

Sur le front depuis 18 mois, on sentait que la grogne montait parmi les services de Promotion de la santé à l’école (PSE), anciennement appelés médecine scolaire. Chargés du tracing dans les établissements de la Communauté française et d’une partie de la vaccination covid à Bruxelles, ils dénonçaient depuis plusieurs semaines leur surcharge de travail. Lundi, les affiliés de la CNE – à laquelle sont affiliés les PSE du réseau libre, réseau qui scolarise à lui seul 50 % des élèves – sont passés aux actes. Fini le tracing et la vaccination, retour aux missions de base. Tout ça en pleine reprise de l’épidémie. Très silencieuse jusqu’alors, leur ministre de tutelle Bénédicte Linard (Ecolo) vole à leur secours et demande un changement de paradigme.