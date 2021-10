Tir mortel d’Alec Baldwin: le mari de la victime décédée sort du silence

Halyna Hutchins, la directrice de la photographie, tuée accidentellement par Alec Baldwin sur le tournage de « Rust » laisse derrière elle son époux Matthew et leur fils de 8 ans.

Resté silencieux dans les heures qui ont suivi la tragédie, l’époux d’Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, s’est exprimé vendredi dans le Daily Mail. « Je n’ai pas encore eu l’occasion de préparer un communiqué, ce que je compte faire. » a-t-il confié. « Mon intention est de traduire en mots certaines des choses, sur sa vie et la situation, qui sont, à mon avis, les plus importantes. Je prévois de publier cela sur mon Twitter dès que j’en aurai l’occasion plus tard. »