Luka Elsner déçu du partage du Standard au Cercle: «La moitié de mon équipe n’a pas été à la hauteur…»

Au coup de sifflet final, le nouveau coach du Standard Luka Elsner était évidemment déçu de la prestation de ses ouailles. « Le nul est d’autant plus difficile à accepter qu’on avait déjà perdu deux points la semaine dernière. Et on était plus près de la victoire face à Louvain qu’ici… Du coup, le bilan est largement mauvais. Il est important d’enfin gagner, peu importe la manière. »

Ce qui dérange le plus le tacticien, ce sont justement ces manquements dans le jeu liégeois, qui ont à nouveau été flagrants. « On ne va pas se cacher : on n’a pas produit beaucoup en deuxième mi-temps. On était dans une bonne dynamique mais une nouvelle frappe géniale nous a replongés un peu dans nos doutes. Cela dit, on n’a pas concédé énormément d’occasions au Cercle, à part le but. Mais notre deuxième période a été bien trop poussive, on a vu que l’on est clairement en convalescence. Il y avait de l’envie, du combat, des courses, on ne peut pas reprocher aux joueurs de ne pas avoir voulu, mais c’était trop faible au niveau du football. On a joué trop de ballons directs sur notre attaquant (Klauss), certains semblaient vouloir se débarrasser du ballon au plus vite… Il va falloir qu’on évolue et qu’on progresse sur ce type de match. »