Bastien fait le plus difficile avant que Bodart ne sauve le point: voici les bulletins du Standard au Cercle

7 Bodart : encore deux arrêts dont il a le secret. Le premier, magnifique mais inutile car Jesper Daland est plus prompt que la défense. Le second, à même la ligne, et déterminant car synonyme de point gagné. Encore une fois au-dessus du lot.

5 Siquet : de bons débuts, avec de l’activité et de la justesse. Puis il s’est fait trop souvent avoir, dans les duels et le placement. Un manque criant de puissance.

4,5 Al-Dakhil : en grande difficulté dans ses choix et ses interventions. Le défenseur aurait mérité de prendre une carte rouge en fin de première période. Trop souvent dépassé…

5 Dussenne : très nerveux et souvent en discussion avec le corps arbitral. Il endosse le rôle de patron à merveille mais aura besoin de temps pour retrouver son vrai niveau.