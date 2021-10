Arnaud Bodart après le partage au Cercle: «On est un Standard encore en convalescence…»

Il y a une semaine, le Standard perdait deux points sur sa pelouse face à OHL. Ce samedi, les hommes de Lukas Elsner ont plutôt gagné une unité au Cercle de Bruges. En effet, vu la physionomie de la rencontre, une victoire brugeoise n’aurait pas été volée…

Toutefois, s’il y a bien un homme qui s’est (à nouveau) montré à la hauteur ce samedi, c’est Arnaud Bodart. Le portier liégeois a réalisé un arrêt aussi beau qu’inutile à cause du laxisme de sa défense sur le but brugeois, mais il a également sauvé le point du partage en seconde période. « Le coup franc du Cercle était très bien tiré, et j’ai donné mon maximum pour le sortir. Mais, dans ces cas-là, il faut suivre », regrette le portier liégeois, qui est revenu sur la prestation de son équipe après le coup de sifflet final. « On est descendus beaucoup trop bas. On a défendu en bloc, mais il y avait trop d’espace entre nos attaquants et le reste de l’équipe, ce qui nous a obligés à jouer avec des longs ballons. Il faut dire que l’on est un Standard encore en convalescence… Désormais, on doit retrouver la confiance. Parfois, ça va vite. Mais ce n’est visiblement pas encore le cas pour nous. Il faut donc y aller petit à petit. Mais, quand la confiance sera là, on fera de belles choses. »