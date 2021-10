Standard: un point et un jeu insuffisants...

Le Standard de Luka Elsner n’a pas encore perdu, mais il n’a surtout pas encore gagné. Il ne le méritait d’ailleurs pas samedi au CS Bruges, alors qu’il avait réussi le plus difficile en ouvrant très vite la marque.

Luka Elsner n’a toujours pas pu fêter son premier succès comme entraîneur du Standard. Au partage concédé une semaine plus tôt face à Louvain, a succédé un deuxième, ce samedi au CS Bruges, après avoir de nouveau mené à la marque, très rapidement, grâce à un but splendide Bastien après un centre de Siquet, une feinte de Dragus et une remise de Klauss. Sans que ce ne soit suffisant pour signer une cinquième victoire cette saison, Daland ne se faisant pas prier, juste après le premier quart d’heure de jeu, pour pousser au fond des filets de Bodart un ballon expédié sur coup franc par Hotic sur la barre transversale, alors que personne, dans le clan liégeois, n’avait suivi la phase.