Une semaine de vérité attend Anderlecht: «C’est le moment de mettre de l’intensité et de se montrer efficaces»

À l’issue de chacun de ces matchs, il y avait toujours un sentiment de trop peu qui planait dans l’air, qu’il soit justifié ou non d’ailleurs. Dimanche passé, sur le synthétique du Stayen, les Mauves étaient passés à côté de leur sujet.

S’il n’est pas trop tard, il est en tout cas grand temps, pour Anderlecht, de renouer avec la victoire. Depuis le succès étriqué (0-1) qu’il avait arraché au courage à Sclessin, le 19 septembre dernier, le Sporting bruxellois a en effet enchaîné quatre partages : contre Gand (1-1), à Ostende (2-2), contre Bruges (1-1) et à Saint-Trond (1-1).

« Pourtant, on avait failli gagner en jouant mal », rappelle Vincent Kompany. « Un mauvais match, cela arrive. Le dernier en date, c’était celui que nous avions disputé à Vitesse Arnhem (NDLR : en tour préliminaire retour de la Conférence League, le 26 août). Aujourd’hui, on veut remettre les pendules à l’heure. C’est le moment de mettre de l’intensité et, surtout, de se montrer efficaces. »

Ces huit prochains jours, le RSCA va entamer une semaine de vérité qui appelle des résultats plus probants au risque de faire naître une crise déjà latente. Avant de se rendre à la Louvière en Coupe, mercredi soir, puis d’accueillir OHL dimanche prochain, les Anderlechtois recevront d’autres Mauves déboussolés ce dimanche : le Beerschot.

Jusqu’ici, en effet, les sociétaires du Kiel n’ont engrangé que deux unités sur les 33 déjà mises en jeu, détenant cette lanterne rouge encombrante. Ce qui a notamment déjà coûté son poste à Peter Maes, remplacé depuis trois matchs (1 sur 9) par l’Argentin Javier Torrente, un ancien adjoint de Marcelo Bielsa.