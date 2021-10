Bernard Haitink, la force tranquille au service d’une pensée pure et nette

Bernard Haitink s’est éteint jeudi soir dans sa résidence londonienne à l’âge de 92 ans. Il avait décidé d’arrêter sa carrière de chef d’orchestre à 90 ans, donnant son dernier concert le 6 septembre 2019 à Lucerne en interprétant la 7e symphonie de Bruckner à la tête des Wiener Philharmoniker. Ce n’était pas une annonce surprise : la décision avait été délibérée et sagement annoncée. C’était dons avec un de ses deux compositeurs fétiches, Bruckner (l’autre étant Mahler qu’Haitink avait mis fin à sa carrière de chef d’orchestre). Et cet « Au revoir » était aussi pudique que son entrée dans le métier. A notre époque où les jeunes loups de la baguette partent à l’assaut des plus grandes phalanges dans les pages les plus spectaculaires, la démarche d’Haitink s’éclaire comme un long parcours de formation .