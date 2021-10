F1: Verstappen partira en pole position du GP des Etats-Unis devant Hamilton

Max Verstappen (Red Bull), leader au championnat du monde, a réalisé la pole position du Grand Prix des Etats-Unis de F1 samedi, devant Lewis Hamilton (Mercedes), son rival pour la course au titre qu’il devance de six points seulement.

C’est la 9e fois cette saison en 16 épreuves que Verstappen va s’élancer tout en haut de la grille, et la première fois à Austin où Hamilton a pris l’habitude de régner (trois poles, quatre victoires) avec Mercedes. Mais cette fois, pour ce qui concerne les qualifications, le Hollandais s’est montré plus rapide sur sa Red Bull, en témoigne l’écart d’un peu plus de deux dixièmes le séparant de l’Anglais, qui illustre la tendance qui s’est installée au fur et à mesure du week-end.

La deuxième ligne revient au Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), qui a réalisé le 3e temps, et au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a lui fini avec le 5e chrono mais grimpe d’un rang en profitant du déclassement de Valteri Bottas (Mercedes). Le Finlandais, qui a changé son moteur pour la 6e fois, au-delà du quota autorisé (3), a été pénalisé de cinq places et s’élancera en 9e positon. Pierre Gasly (AlphaTauri) s’élancera de la 8e place, tandis que l’autre Français, Esteban Ocon (Alpine), auteur du 11e temps, sera sur la 6e ligne. Quant aux anciens champions du monde, Fernando Alonso (Alpine) en 2005 et 2006, et Sebastian Vettel (Aston Martin) en 2010, 2011, 2012 et 2013, ils s’élanceront en fond de grille, tout comme George Russell (Williams), pour avoir aussi opéré un changement de moteur et de divers composants avant les qualifications.

« Espèce d’idiot »

Verstappen ne devra pas se manquer au feu vert, car Hamilton a prévenu : « Je vais essayer de prendre un bon départ, car il y a une opportunité à saisir dans le premier virage, je vais donner le meilleur de moi-même. Mon objectif est de gagner la course. » « Je ne m’inquiète pas de ce qui se passe derrière, je dois juste me concentrer sur moi-même », a néanmoins assuré le Néerlandais de 24 ans, en quête d’une première couronne.

À lire aussi Verstappen fait un doigt d’honneur à Hamilton (photo)

Un rien les sépare donc avant cette 16e épreuve du championnat qui en compte 22. D’autant qu’aucun des deux ne lève le pied, comme cela s’est bien vu vendredi, lors de la 2e séance d’essais libres. Lancé à pleine vitesse sur la ligne droite des stands, Verstappen s’était retrouvé presque roue contre roue avec Hamilton, qui ne s’est pas écarté et a pris le virage le premier. Furieux, le Néerlandais a alors lâché un « espèce d’idiot » à l’endroit de l’Anglais, agrémenté d’un majeur tendu.