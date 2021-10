Eden Hazard est prêt à disputer son premier Clasico avec le Real Madrid: «Il est de retour à son meilleur niveau»

Hazard avait quitté les Diables rouges il y a quinze jours avant la consolation contre l’Italie lors du Final Four de la Ligue des Nations. Le capitaine du onze national avait été victime d’une surcharge physique et n’avait plus joué depuis. Il a manqué le match de championnat contre l’Athletic Bilbao et le match de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk. Notre compatriote s’est à nouveau entraîné avec le Real et est donc prêt à jouer le Clasico, même si cela ne signifie pas qu’il sera titulaire.

Thibaut Courtois, son coéquipier en club et en équipe nationale, est revenu sur la situation de l’ancien Lillois à quelques heures du match contre Barcelone. « Eden se sent bien. Le club est prudent avec lui parce qu’ils ne veulent pas qu’il lui arrive quelque chose. Quand je le vois jouer, je peux dire qu’il est de retour à son meilleur niveau. Après le match contre la France, il a ressenti une douleur, dont il fallait être prudent. Mais je pense qu’il est prêt à jouer ce dimanche », a expliqué le gardien belge au micro d’Eleven Sports.