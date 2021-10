Le Standard partira en stage hivernal à Marbella au début du mois de janvier

S’il avait la possibilité de faire une exception à la règle et de se rendre en Turquie pour préparer sa deuxième moitié de saison, c’est finalement à Marbella que le Standard retournera au début du mois de janvier.

Exactement au même endroit où Arnaud Bodart et ses équipiers avaient déposé leurs valises en 2018, 2019 et 2020, tant ils avaient trouvé l’endroit et le complexe d’entraînement, le Marbella Football Center, alors déniché par Benjamin Nicaise, à leur goût. Si le choix de la destination est acté, les dates ne sont pas encore définitivement arrêtées.

Le départ pour le Sud de l’Espagne devrait avoir lieu le 3 ou le 4 janvier 2022, alors que le stage hivernal devrait se clôturer le 11 ou le 12. C’est donc huit jours que les Rouches devraient passer dans la province de Malaga, où quatre ou cinq jeunes devraient être du voyage.Dont Fostave Mabani (19 ans), Alexandro Calut (18), Cihan Canak (16) et Lucas Noubi (16), dont les noms sont les plus souvent cités.