Coronavirus: le Premier ministre convoque un conseil des ministres restreint ce lundi

Comme dans d’autres pays européens, le nombre de contaminations au coronavirus augmente à nouveau en Belgique. « La grande différence par rapport aux vagues de contaminations précédentes, c’est qu’aujourd’hui, plus de 8,5 millions de personnes dans notre pays sont entièrement vaccinées. Et les personnes vaccinées sont moins susceptibles d’être infectées, moins sujettes à des complications graves et doivent beaucoup moins souvent être hospitalisées », selon le cabinet du Premier ministre.

Selon le Premier ministre, il est clair que les chiffres actuels du coronavirus ne permettent pas encore de supprimer progressivement la phase fédérale. Alexander De Croo veut se concentrer sur « la vigilance et la prudence ». C’est pourquoi, lundi, le conseil des ministres restreint discutera, sur la base des avis scientifiques de la commission covid et du groupe d’experts Gems, entre autres, d’une base fédérale plus large comprenant une obligation étendue de port du masque à l’intérieur. Le Premier ministre souligne qu’il n’est pas question de fermer un quelconque secteur.

L’augmentation des courbes signifie toutefois une vigilance accrue au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ajoute-t-on. « D’autant plus que les gens recommencent à avoir plus de contacts, que la météo est moins clémente et que les gens passent plus de temps à l’intérieur. »

Dermagne : « Regénéraliser »

Le « kern » annoncé par le Premier ministre visera probablement à « regénéraliser » à l’ensemble de la Belgique des mesures qui avaient été maintenues en Wallonie et à Bruxelles, concernant le port du masque ou le télétravail, a commenté le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » (RTL-TVi).

Cette réunion n’a rien d’exceptionnel, dans le cadre de la préparation d’un comité de concertation tel qu’il est programmé pour vendredi, a fait observer M. Dermagne. Il qualifie la situation sanitaire de « préoccupante », nécessitant la prise de mesures complémentaires. Mais il n’est pas question de refermer certains secteurs de l’économie, a-t-il confirmé.

A la suite du comité de concertation du 17 septembre dernier, les Régions avaient été laissées libres d’adopter des règles plus contraignantes si la situation épidémiologique sur leur territoire le requérait, ce qui avait été le cas à Bruxelles et en Wallonie. La Flandre, elle, s’en est largement tenue au socle fédéral : depuis le 1er octobre, le port du masque n’y est plus obligatoire en magasin, au restaurant, en salle de sport, dans une administration ou au cinéma.