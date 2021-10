Thibaut Courtois espère terminer sa carrière au Real Madrid

Thibaut Courtois, le gardien des Diables rouges et du Real Madrid, est prêt pour le Clasico de ce dimanche.

À quelques heures du Clasico contre le Barça, Thibaut Courtois s’est livré sur son avenir personnel. Arrivé dans la capitale espagnole en 2018, le gardien belge est encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2026. Ses prestations actuelles sont régulièrement mises en évidence depuis plusieurs mois. D’ailleurs, il espère que cela va continuer de la sorte dans le futur.

Interrogé par Eleven Sports, l’ancien portier de Chelsea (29 ans) a révélé qu’il se verrait bien terminer sa carrière au sein du géant ibérique. « J’espère continuer, mais on sait que ça dépendra de mes prestations et des jeunes gardiens qui peuvent arriver. On verra dans cinq ans, mais j’espère rester. J’ai ma vie ici, j’adore la ville, le climat. Il peut se passer beaucoup de choses en cinq ans, mais si je peux terminer ma carrière dans ce club, ça pourrait être joli. J’espère pouvoir jouer encore quelques années supplémentaires. »