Zlatan Ibrahimovic s’offre une étonnante statistique avec l’AC Milan

Ce samedi soir, les Rossoneri fêtaient la présence de Zlatan Ibrahimovic dans le onze de base en championnat pour la première fois cette saison. L’attaquant a délivré une passe décisive pour l’ouverture du score de Rafael Leao (16e), avant de compter sur son coéquipier Davide Calabria pour doubler la mise à la 35e minute. Le Suédois s’illustrait également en seconde période en permettant à Bologne de revenir à 1-2 en trompant son propre gardien (49e), avant de confirmer la victoire des siens à la 90e minute de jeu.

Ce match contre Bologne (2-4), le Suédois s’en souviendra longtemps. En effet, à 40 ans, c’est la première fois de sa carrière qu’il inscrit un but contre son camp. En outre, il est devenu le plus vieux joueur de l’histoire du « Big Five » (les cinq grands championnats européens) à marquer, à la fois, un but pour son équipe et contre son équipe dans la même rencontre.