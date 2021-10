Pour Steve McManaman, ce club anglais ne doit pas recruter Eden Hazard: «Il est sur la pente descendante de sa carrière»

Alors que Newcastle est passé il y a peu sous pavillon saoudien, de nombreuses rumeurs de futurs transferts tournent autour de St James Park. Steve McManaman, ancienne légende du Real Madrid, a évoqué la situation de plusieurs joueurs merengues qui seraient sur le départ. « Le club doit être très prudent maintenant, car tous les agents veulent envoyer leurs joueurs à Newcastle », a expliqué l’Anglais de 49 ans dans les colonnes du quotidien espagnol AS.

L’ex-joueur de Liverpool et Manchester City assure que le profil de Gareth Bale pourrait être pertinent. « Ce serait un joueur intéressant pour Newcastle, il lui reste un an de contrat et c’est un grand joueur. Il faut voir à quel point il veut retourner en Premier League, car il aime vivre à Madrid. » Et de poursuivre en ayant davantage de réserve concernant Hazard, Isco et Jovic. « Hazard est sur la pente descendante de sa carrière. Je ne pense pas qu’Isco soit un joueur fait pour la Premier League, il manque de vitesse et de physique. Newcastle devrait également se méfier de Jovic. »