Coeur de pirate, «Impossible à aimer»

Voici de la part de Béatrice Martin un album classique dans le bon sens du terme. Comme s’il s’agissait de résumer qui elle est vraiment en revenant sur ses amours passées, histoire de tourner la page, Cœur de Pirate nous offre un bel album sans doute pas surprenant (sinon la voix électro de « Hélas » en clôture) mais beau dans le sens chaleureux et réconfortant. Entre la harpe d’Éveline Grégoire-Rousseau et le piano d’Alexandra Stréliski, en plus du sien, Béatrice nous convie dans son univers très connu mais dont on ne se lasse pas ici en raison de la production léchée de Renaud Bastien et de mélodies adaptées à sa voix autant qu’aux textes parlant le langage du cœur. Du pur Cœur de Pirate !

Universal.