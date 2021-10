Max Verstappen ne craint pas un nouvel accrochage avec Lewis Hamilton: «Je ne me soucie pas de ce qu’il y a derrière moi»

Le Néerlandais de Red Bull et le Britannique de Mercedes s’élanceront côte à côte de la première ligne, avec Verstappen en pole position, lors du Grand Prix des États-Unis, dimanche (21h00 belges). « Je ne comprends pas pourquoi il doit être question des incidents entre Hamilton et moi à chaque fois », a déclaré Verstappen après les qualifications à Austin. « Comme si nous étions les seuls pilotes à se côtoyer en Formule 1. Ce sont des choses qui arrivent. Je pense que tout le monde veut faire une grande course et pour moi, il s’agit de me concentrer sur ma propre course. Je suis à l’avant et je ne me soucie pas de ce qui se passe derrière moi. »

Verstappen et Hamilton se sont livrés une lutte acharnée pour le titre mondial cette année. Cela a conduit à deux accidents majeurs entre les rivaux. À Silverstone, Hamilton a violemment percuté Verstappen et à Monza, le natif d’Hasselt a fait sortir l’Anglais de la piste, la voiture de Verstappen ayant même atterri sur celle d’Hamilton.