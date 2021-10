Les Diables rouges bientôt opposés au Brésil et à l’Argentine en Nations League?

Alors que le Final Four de la Nations League a été remporté par la France, l’UEFA songerait à innover son format. Histoire de s’opposer encore un peu plus au projet de Coupe du monde tous les deux ans de la FIFA. L’idée est simple : l’instance européenne pourrait organiser un Final 8, et non plus un Final 4, en intégrant quatre nations sud-américaines.

D’après le média Uol, la CONMEBOL aurait déjà marqué son intérêt pour un tel projet. Car cela permettrait à 4 pays, les demi-finalistes de la Copa América, d’affronter des formations européennes dans le cadre d’une préparation à la Coupe du monde. Si cela devait se concrétiser, on aurait alors un Final 8 avec les quatre premiers de la Nations League et quatre pays sud-américains. Affaire à suivre…